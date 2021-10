Polizei Salzgitter

POL-SZ: Spritztour ohne Führerschein

Wolfenbüttel (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde im Stadtgebiet Wolfenbüttel ein 16jähriger Salzgitteraner festgestellt, der mit dem Opel seines Vaters unterwegs war. Das Fahrzeug war den Beamten schon früher in der Nacht aufgefallen, konnte zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht kontrolliert werden, da der Fahrer das drohende Unheil erkannte, den Pkw abstellte und nicht aufgefunden werden konnte. Gegen 01:00 Uhr befand sich der Opel aber wieder vor den Beamten und konnte gleich darauf kontrolliert werden. Der junge Mann versuchte sich zunächst noch mit der Angabe falscher Personalien zu retten. Dies durchschauten die Beamten aber schnell, sodass er am Ende seinen richtigen Namen nannte und zugab, keinen Führerschein zu besitzen. Der geständige Fahrer musste trotzdem mit auf's Polizeirevier. Er wurde mit Einverständnis des Vaters von einem Verwandten abgeholt. Ihn erwarten jetzt zwei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Angabe falscher Personalien

