Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sundern / Enkhausen (ots)

Freitag, 06.08.2012, gegen 15:30 Uhr

Zum Unfallzeit befuhr ein 38jähriger Mann aus Hemer mit seinem PKW die Tiefenhagener Straße von Langscheid in Fahrtrichtung Tiefenhagen. Er beabsichtigte zunächst auf die Straße Am Lindhövel nach rechts abzubiegen, dazu setzte er den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts. Kurz vor dem Abbiegevorgang bemerkte er aber, dass er sich fals eingeordnet hatte und setzte den Fahrtrichtungsanzeiger wieder zurück und fuhr weiter in Richtung Tiefenhagen. Eine 55jährige Frau aus Neheim befuhr die Straße Am Lindhövel und rechnete nicht mehr mit der Weiterfahrt des UB01. Da sie sich bereits auf der Straße befand kollidierten die beiden PKWs im Kreuzungsbereich. Dabei verletzte sich die Frau leicht und wurde dem St. Marienhospital in Arnsberg zugeführt. Der PKW der 55jährigen war nicht mehr fahrbereit und abgeschleppt werden.

Werth.

