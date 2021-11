Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Welchweiler (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021 wurde der Polizei gegen 03:00 Uhr ein verunfallter blauer VW Polo mit Krefelder Kennzeichen gemeldet. Dieser stand auf der L368 zwischen Welchweiler und Altenglan. Vor Ort konnte letztlich nur noch das verunfallte Fahrzeug festgestellt werden. Augenscheinlich kam der Fahrer des Wagens aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei die Leitplanke. Am Fahrzeug sowie an den Leitplanken entstand Sachschaden von ca. 15.000,-EUR. Eine Fahndung nach dem Fahrzeugführer verlief trotz intensiver Suchmaßnahmen erfolglos. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Hinweise auf den Fahrer nimmt die Polizei Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell