POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Shisha-Bar

Altenglan (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, den 18.11.2021; 20:00 Uhr und Freitag, den 19.11.2021; 03:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen in die Shisha-Bar in der Bahnhofstraße einzudringen. Nachdem dies misslang rissen die Personen die angebrachte Leuchtreklame von der Außenfassade ab und legten diese ca. 500 Meter vom Tatort entfernt nieder. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

