Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Aufbruch des Milchautomaten

Altenglan (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte, den Milchautomaten in der Kuseler Straße aufzubrechen. Ein am Automaten angebrachtes Vorhängeschloss, das als erste Sicherung diente, wurde durchtrennt. An einer der weiteren Sicherungen scheiterte der Versuch schließlich. Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kusel unter der 06381-919/0 oder via E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

