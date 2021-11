Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Flüchtiger" Fahrer ermittelt

Meisenheim (ots)

Fahrer eines Transporters kümmert sich nicht um entstandenen Sachschaden. Am Mittwochvormittag meldetet eine Zeugin der Polizei einen Verkehrsunfall in der Straße Hinter der Hofstadt. Sie hatte bemerkt, dass ein schwarzer Transporter beim Befahren der Straße gegen zwei geparkte Fahrzeuge geriet. Der Fahrer stieg aus und betrachtete sich den Schaden. Die Mitteilerin sprach den Mann auf den Schaden an. Gegenüber der Frau äußerte er, dass er sich um den Schaden kümmern wolle. Dies tat er jedoch nicht, sondern fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Da die Zeugin sich das Kennzeichen notiert hatte, konnte der Fahrer jedoch ermittelt werden. |pilek

