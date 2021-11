Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Autowerkstatt, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zu Büroräumen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen die Einbrecher eine Stahltür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Werkstatt im Heimbacher Weg. Hier stahlen sie Bargeld aus einer Kasse. Der Einbruch lässt sich auf den Zeitraum von 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr eingrenzen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, welche in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen machten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

