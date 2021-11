Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht mit Holzlaster gesucht

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 13 Uhr, wurde eine Hauswand in der Hauptstraße bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Bei dem Verursacher soll es sich um einen mit Holzstämmen beladenen Sattelzug gehandelt haben. Dieser touchierte die Hauswand beim Linksabbiegen in die Amtsstraße mit den geladenen Stämmen. Danach entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Haus ist ein Putzschaden sowie ein Schaden an der Regenrinne in Höhe von rund fünfhundert Euro entstanden.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell