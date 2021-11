Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit anschließendem unterlaubtem Entfernen vom Unfallort

67319 Wattenheim; A 6 (Wildbrücke) (ots)

Am Samstagmittag, den 13.11.21, hat sich gegen 13.10 Uhr auf der A 6 in Richtung Mannheim, in der Talsenke kurz vor der Wildbrücke bei Wattenheim ein Verkehrsunfall ereignet. Hierbei verursachte der Fahrer eines silberfarbenen VW Tourans einen Verkehrsunfall, als er hinter einem LkW zum Überholen ausscherte und hierbei einen bereits überholenden schwarzen A 4 Kombi übersah. Er kollidierte seitlich mit dem Überholer, der in die Mittelschutzplanke fuhr. Der Verursacher beendete sein Überholmanöver, ohne sich um den entstandenen Verkehrsunfall zu kümmern. Er entfernte sich in Richtung Mannheim. Der Sachschaden beträgt ca. 10000 Euro.

Wer Zeuge des Verkehrsunfalls war oder Hinweise zum bislang unbekannten LKW (mit weißer Sattelanhängerplane) machen kann, soll sich bitte mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern (Tel. 0631/35340) in Verbindung setzen.

