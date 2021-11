Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher fährt einfach weiter

Lauterecken (ots)

Polizei sucht flüchtenden Kraftfahrzeugführer. Am Freitag den 12.11.2021, im Zeitraum von 14:05 Uhr bis 18:50 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw auf einem Parkplatz im Bereich Hauptstraße / Mühlstraße in Lauterecken am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Offensichtlich hatte ein bislang unbekannter Verursacher den Schaden bei einem Ein- bzw. Ausparkmanöver verursacht und sich im Anschluss unerlaubt entfernt. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

