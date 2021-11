Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: gefährlicher "Scherz"

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am sehr frühen Samstag Morgen wird die Polizei über mehrere offene Gullideckel im Bereich ZOB/Rathausstraße informiert. Durch die Streife konnten insgesamt 16 Gullydeckel festgestellt werden, die durch unbekannte Personen herausgehoben wurden. Die Deckel befanden sich in unmittelbarer Nähe zu den Gullys und konnten alle wieder durch die Streife eingesetzt werden. Dieses Verhalten ist alles andere als ein Scherz. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Polizei Kusel unter 06381-9190 bzw. pikusel@polizei.rlp.de |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell