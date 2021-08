Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter beschädigt Skoda - Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach: (ots)

Am Freitag gegen 10:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung Augustastraße / Viktoriastraße einen ordnungsgemäß geparkten Skoda Scala und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungs- und Wartepflicht nachzukommen. Hierbei wurde die Scheibe des Skodas hinten rechts zerstört, das Glas des rechten Außenspiegels wurde beschädigt und es entstand ein Lackschaden an der Beifahrertür. Der Sachschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

