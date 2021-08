Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen

Rhein-Neckar-Kreis: 63-jähriger Kraftradfahrer wird bei Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt

Reichartshausen / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr kollidierte auf der K4188 ein dreirädriger Motorroller mit einem Dacia Sandero. Die Fahrerin des Dacia fuhr von der B 292 kommend in Richtung Reichartshausen. Beim Linksabbiegen in die Zufahrtsstraße zum Weilerhof missachtete sie augenscheinlich die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden Kraftrades. Es kam zur Kollision. Während die Fahrerin des Pkw unverletzt blieb, wurde der 63-jährige Fahrer des Quadro 3 schwer verletzt und wurde stationär in einer nahegelegenen Klinik aufgenommen. Sein Kraftrad wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell