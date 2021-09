Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Fahrradbesitzer nach Diebstahl gesucht

Gengenbach (ots)

Nachdem es der Polizei bereits am Freitag, den 17. September gelang, einen mutmaßlichen Fahrraddieb nach einem Zeugenhinweis zu stellen, sind die Beamten des Polizeipostens Gengenbach nun auf der Suche nach dem Besitzer des Rades. Das schwarze Fahrrad mit Gepäckträger, wurde am Gengenbacher Bahnhof aus dem Fahrradständer entwendet, was ein aufmerksamer Zeuge beobachten konnte.Dies führte die Ermittler auf die Spur eines Mittvierzigers, bei dem das Rad auch aufgefunden werden konnte. Das Velo der Marke Hercules war mit einem lilafarbenen Spiralschloss gesichert. Der Eigentümer des Rads wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07803 9662-0 mit den Beamten des Polizeipostens Gengenbach in Verbindung zu setzen. /sch

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell