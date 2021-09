Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl

Offenburg (ots)

Gleich für mehrere Delikte muss sich set Sonntagabend ein 28-Jähriger in Offenburg verantworten. Gegen 22:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der "Schillerstraße" der VW Golf-Fahrer festgestellt, der zum einen ohne Fahrerlaubnis und zum anderen ohne Versicherungsschutz am Straßenverkehr teilnahm. Des Weiteren befanden sich an dem Fahrzeug fremde Kennzeichen. Im Kofferraum wurden weitere Kennzeichen aufgefunden, die allesamt wegen Diebstahles ausgeschrieben waren. Der Endzwanziger muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. /sch

