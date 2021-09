Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Lahr (ots)

Drei wohl stark unter Alkoholeinfluss stehende Personen, die sich gegen 8:30 Uhr an einer Tankstelle lärmend in der Freiburger Straße aufhielten, erregten am Sonntagmorgen die Aufmerksamkeit eines besorgten Bürgers. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten schließlich den Autoschlüssel einer Person sicher, um ein mögliches Fahren unter Alkoholeinfluss zu verhindern.

/cp

