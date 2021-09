Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterentersbach - Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach, Unterentersbach (ots)

Eine bislang unbekannte Menge an Metall wurde in der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr und Sonntag, 11 Uhr von noch unbekannten Einbrechern aus einer Fabrikationshalle in der Straße "Am Galgenfeld" entwendet. Die Langfinger verschafften sich gewaltsam über die Fenster der Umkleidekabinen Zutritt und stahlen Hartmetall im Wert von mehrenen Tausen Euro. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07832 97592-0 entgegen.

/lk

