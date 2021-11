Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diesel abgezapft

Abtweiler (ots)

Unbekannte brechen Tankdeckel an LKW auf und stehlen Diesel. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich die Diebe am abgestellten Fahrzeug in der Hauptstraße zu schaffen. Zurzeit liegen keine Täterhinweise vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

