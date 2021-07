Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Eine 56-jährige Frau wurde am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße leicht verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem BMW an einer roten Ampel auf den stehenden Mercedes Benz eines 45-Jährigen auf. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. (ag)

