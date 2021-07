Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: 7-Jährige fährt mit Roller gegen Pkw

Ludwigsburg (ots)

Zwei Kinder fuhren mit ihren Cityrollern am Mittwoch gegen 16:35 Uhr die abschüssige Bergstraße in Hemmingen in Richtung der Seestraße. Ein auf der Seestraße fahrender 57-jähriger Nissan-Lenker erkannte die Kinder rechtzeitig und bremste seinen Wagen bis zum Stillstand ab. Während ihr 10-jähriger Bruder ebenfalls anhalten konnte, gelang dies einer 7-Jährigen nicht, woraufhin sie mit dem Kotflügel des stehenden Wagens kollidierte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen versorgte das Kind vor Ort. Am Nissan entstand ein Sachschaden von etwa 1.800 Euro.

