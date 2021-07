Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10

Schwieberdingen: Geradeaus ins Feld gefahren

Ludwigsburg (ots)

Eine 38-jährige Smart-Lenkerin fuhr am Mittwoch gegen 23:50 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B10) in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz an der Ausfahrt Schwieberdingen-Ost aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus in ein Kornfeld, anstatt der linkskurvig verlaufenden Fahrbahn zu folgen. Ihr Wagen blieb dann nach etwa fünfzig Metern im Feld stehen. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden am Smart belaufen sich auf etwa 1.000 Euro. Der Wagen musste anschließend abgeschleppt werden.

