Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mit gestohlenem Fahrzeug gegen Schiebetor gefahren

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kollidierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit dem Schiebetor einer Firma in der Solitudeallee in Kornwestheim und machte sich anschließend mit dem Wagen auf und davon. Der Schaden, der nach einer ersten Schätzung etwa 15.000 Euro betragen dürfte, wurde durch einen Mitarbeiter am Donnerstagmorgen gegen 04:45 Uhr entdeckt. Vor Ort fanden die Polizisten ein verlorenes Kennzeichen. Der dazugehörige Wagen, ein Seat Leon, war bereits etwa eine Woche vorher als gestohlen gemeldet worden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte man dann fest, dass der Wagen bereits im Zusammenhang mit einer Ruhestörung am Mittwochabend aufgefallen war. Vermeintliche Jugendliche hatten in der Bolzstraße für Unruhe gesorgt und waren dann mit diesem Fahrzeug davongefahren. Die Ermittler trafen dann im weiteren Verlauf in der Bolzstraße auf den beschädigten Seat, den die unbekannten Nutzer dort abgestellt hatten. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell