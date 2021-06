Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Motorradunfälle auf der B37

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gleich zwei Motorradunfälle gab es am Sonntag auf der B37 im Bereich Frankenstein. Am frühen Nachmittag verlor ein Biker auf seinem Weg in Richtung Bad Dürkheim die Kontrolle über seine Maschine, als ihm in einer Kurve das Hinterrad wegrutschte. Der 40-Jährige kam von der Fahrbahn ab und landete in der angrenzenden Grünfläche. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Der Mann wurde zunächst vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Bereits am Vormittag hatte ein Motorradfahrer kurz vor dem Ortsausgang eine Begegnung mit einem Wildschwein. 31-Jährige war mit seiner Kawasaki in Fahrtrichtung Bad Dürkheim unterwegs, als das Tier plötzlich die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Biker leichte Verletzungen zuzog. Sein Motorrad wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Nach der Aufnahme des Unfalls wurde die ausgerückte Streife in der Dürkheimer Straße noch auf ein Motorrad aufmerksam, dessen Plakette für die Hauptuntersuchung nicht mehr gültig war. Demnach wäre die Maschine bereits im Juli 2020 "fällig gewesen". Auf den Halter kommt deshalb nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell