Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu viel Alkohol intus

Kaiserslautern (ots)

Zu viel Alkohol "intus" hatte ein E-Scooter-Fahrer, den eine Polizeistreife in der Nacht zu Sonntag im östlichen Stadtgebiet kontrollierte. Als der Fahrer das Polizeifahrzeug in der Mannheimer Straße erblickte, bog er sofort in die Wormser Straße ab. Ob er sich vor der Kontrolle drücken wollte, ist unklar. Der Roller wurde aber in der Hilgardstraße eingeholt und gestoppt; ein Atemtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 0,96 Promille.

Der 29-Jährige durfte daraufhin seine Fahrt nicht fortsetzen, sondern musste die Streife zur nächsten Dienststelle begleiten und weitere Tests absolvieren. Gegen ihn wird wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell