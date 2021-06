Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in der Hauptstraße

Bann (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Montag haben Zeugen ein Feuer in der Hauptstraße bemerkt und um 1.45 Uhr den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Pkw in Flammen, der vor einem Imbiss geparkt war. Auch an dem Gebäude entstand Sachschaden. Mehrere Fensterscheiben gingen zu Bruch.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |mhm

