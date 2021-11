Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall durch verlorene Ladung

Oberweiler im Tal (ots)

Polizei sucht flüchtenden Kraftfahrzeugführer. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, gegen 08:50 Uhr, auf der L372 zwischen Oberweiler im Tal und Eßweiler gekommen. Der Unfallverursacher kam der 40-jährigen Pkw-Fahrerin in einer Kurve entgegen und verlor von der Ladefläche seines orangefarbenen Pritschenwagens ein Stück Holz. Durch die herabgefallene Ladung entstand bei der Pkw-Fahrerin ein Sachschaden am Fahrzeugdach und der Dachreling. Der Fahrzeugführer des Pritschenwagens hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. Die Polizei weist darauf hin, dass vor jedem Fahrtantritt die sachgemäße Sicherung einer jeden Ladung vom Fahrer zu überprüfen ist.|pilek

