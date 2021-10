Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Streit in der Mercedesstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 15:15 Uhr in der Mercedesstraße in Sindelfingen zu einem Streit. Ein 41-Jähriger wies einen PKW-Fahrer darauf hin, dass das Fahrzeug hinter diesem beim Parken seinen PKW berührt hätte. Daraufhin seien die Insassen des hinteren Fahrzeugs, eine 19-Jährige und ihr 27-Jähriger Freund, ausgestiegen und bezichtigten den 41-Jährigen der Lüge. In der Folge sollen sich beide Parteien gegenseitig beleidigt haben, woraufhin es schließlich zu Handgreiflichkeiten kam. Die 19-jährige Insassin soll dem 41-Jährigen auch auf den Kopf geschlagen haben. In das Streitgeschehen hätte sich zudem ein 53-Jähriger eingemischt. Dieser soll den 41-Jährigen mit einem Schraubenzieher bedroht haben. Die Polizei löste den Streit auf und ermittelt nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.

