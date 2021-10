Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Lkw-Fahrer überholt rücksichtslos und gefährdet andere - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer überholte am Sonntag ab etwa 16:30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 mehrere Fahrzeuge in verbotswidriger und gefährlicher Art und Weise. Der 45-jährige Sattelzuglenker konnte von mehreren Zeugen dabei beobachtet werden, wie er die BAB 8 von Stuttgart in Richtung Karlsruhe befuhr und zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und Stuttgart-Möhringen, auf Höhe des Bosch-Parkhauses, zügig auf dem Standstreifen angefahren kam. Auf der regulären Fahrbahn herrschte hohes Verkehrsaufkommen. Der Sattelzug fuhr an mehreren Fahrzeugen auf dem Standstreifen vorbei und wechselte dann zunächst auf die rechte und kurz darauf auf die mittlere Fahrbahn, um einen Wohnwagen zu überholen, der aufgrund seiner Breite nicht auf dem Standstreifen überholt werden konnte. Anschließend lenkte der 45-Jährige seinen Sattelzug zurück auf den Standstreifen, um dort erneut Fahrzeuge zu überholen. Das schlangenlinienartige Wechseln der Fahrstreifen, um möglichst viele Fahrzeuge zu überholen, zog sich in der Folge bis zur Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen. Während der Manöver betätigte der Mann durchgehend die Fahrzeug- sowie die Lichthupe. Nach der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen befuhr der 45-Jährige erneut den rechten von vier Fahrstreifen und beschleunigte. Dabei näherte er sich einem VW-Polo, betätigte wieder permanent Fahrzeug- und Lichthupe und fuhr sehr dicht auf. Der Polo konnte verkehrsbedingt nicht ausweichen und fuhr zudem bereits auf dem rechten Fahrstreifen, sodass der Lkw stark abbremsen und nach links ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Im Anschluss fuhr der Lkw-Fahrer zunächst auf dem rechten Fahrstreifen weiter. Im Bereich des Leonberger Dreiecks fuhr er mit einem Zug vom ganz rechten Streifen auf den äußerst linken. Ob hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist bislang nicht bekannt. In der Folge befuhr der 45-Jährige den Parkplatz Höllberg, um dort eine Ruhepause einzulegen. Eine Streifenwagenbesatzung der hinzugerufenen Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg konnte den Lkw-Fahrer dort antreffen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr rechnen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, dauern an. Zeugen, die das Fahrverhalten des Lastwagenfahrers beobachten konnten oder sogar selbst durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell