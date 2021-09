Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dachrinnen-Dieb im Taschenlampenschein

Menden (ots)

Angestrahlt von einer Taschenlampe hat am Dienstag ein Fallrohr-Dieb sein Werk unterbrochen. Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses am Kirchplatz wurden gegen 3.30 Uhr durch Geräusche an der Hausfassade wach. Sie schauten aus dem Fenster und entdeckten eine Person am Fallrohr der Dachrinne. Darauf richteten sie eine Taschenlampe auf den Unbekannten und sprachen ihn an. Doch der Erwischte verlor kein Wort und verschwand in der Dunkelheit. Die erst später hinzu gezogene Polizei stellte fest, dass versucht wurde, ein drei Meter langes Fallrohr aus Kupfer aus der Halterung zu drehen. Dabei bekam ein Verbindungsstück Risse. (cris)

