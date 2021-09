Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klauen Bargeld

Lüdenscheid (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten gestern die Terrassentür eines Wohnhauses am Wauerthang auf. Sie durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden. Die Täter kamen zwischen 9 und 17 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. (dill)

Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch drangen Einbrecher auf ein abgesperrtes Baustellengelände an der Herscheider Landstraße ein. Die Unbekannten nahmen unterschiedliche Kabel sowie eine Kabeltrommel mit. Wem ist zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen? (dill)

Unbekannte haben am Wochenende versucht, in die Westschule an der Kölner Straße einzubrechen. Die Täter bearbeiteten eine Seitentür. An der Grundschule Gevelndorf am Brockhauser Weg wurde die Scheibe einer Durchgangstür eingeschlagen. (cris)

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell