Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Container aufgebrochen

Lauterecken (ots)

Unbekannte machen sich mit Trennschleifer an Überseecontainer zu schaffen. In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagvormittag brachen die Täter das Schloss auf und gelangten so in den Innenraum des Behälters einer Firma in der Saarbrücker Straße. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell