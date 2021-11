Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen PKW und LKW

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 14.15 Uhr in der Stadtilmer Straße zu einem Verkehrsunfall. An der Einfahrt zu einem Einkaufszentrum kollidierte der 44-jährige Fahrer eines Renault mit seinem Fahrzeug mit einem abbiegenden Scania, den ein 30-Jährige lenkte. Hierbei entstanden an beiden Fahrzeugen Sachschäden, die Fahrer blieben unverletzt. Als Unfallursache kommt eine übersehende rote Ampel in Betracht. (db)

