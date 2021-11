Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Exhibitionisten

Schellweiler (ots)

Am Donnerstagnachmittag ging gegen 15:00 Uhr eine Mitbürgerin mit ihrem Hund in der Unterführung Richtung Hüffler spazieren. Ein großer weißer Sprinter ohne Logo mit HH Kennzeichen fuhr in Richtung Konker Wald. Der Sprinter hielt nach Erblicken der Frau an und zeigte sich ihr entblößt. Die Frau ging -ohne sich auf die Person einzulassen- weiter und entkam so der Situation. Die Polizei sucht Hinweise auf den ca. 20-30 Jahren alten Mann bzw. detaillierte Hinweise auf das benutzte Fahrzeug. Polizei Kusel 06381-9190 oder pikusel@polizei.rlp.de |pikus

