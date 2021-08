Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Mainz (ots)

Leicht verletzt wurde eine 34jährige Radfahrerin bei einem Unfall in der Binger Straße am Donnerstagnachmittag. Die Mainzerin war gegen 16.15 Uhr mit ihrem Rennrad auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des "IntercityHotels" kam es hierbei aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Berührung mit einem bis dahin auf dem parallelen Gehweg laufenden Spaziergänger mit Hund. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn auf der zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise kein Verkehr herrschte. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Hämatomen an den Schienbeinen zu. Der Fußgänger drehte sich noch nach der Gestürzten um, setzte seinen Weg jedoch fort, ohne sich weiter zu kümmern. Er wird beschrieben als etwa 185-190cm groß mit korpulenter Figur. Die Haare trug er kurz und an den Seiten ausrasiert. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine dunkle, reflektierende Sonnenbrille und hatte ein gerötetes Gesicht. Eine in der Nähe stehende Zeugin hatte den Zusammenstoß gesehen und dem Fußgänger noch etwas hinterhergerufen. Diese Person und alle anderen, die sachdienliche Hinweise zum Umstand des Zusammenstoßes oder zum Fußgänger mit Hund machen können, bittet die Polizeiinspektion Mainz 2 um Hinweise unter 06131/65-4210 oder pimainz2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell