Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rechtsabbiegerin kollidiert mit Fahrradfahrer

Mainz-Neustadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr kam es an der Einmündung Rheinallee/Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen der Führerin eines Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 37-jährige Fahrradfahrer befuhr den Radweg der Rheinallee in Richtung Theodor-Heuss-Brücke und fuhr bei grün zeigender Fußgänger- und Radfahrampel über die Fahrbahn der Kaiserstraße. Die zeitgleich, bei ebenfalls grün zeigender Ampel, von der Rheinallee nach rechts in die Kaiserstraße abbiegende 23-jährige Pkw-Fahrerin kollidierte mit dem Mann. Der Radfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall an Kopf und Oberkörper zu verletzt. Zur weiteren Versorgung wurde er mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik Mainz verbracht.

