Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl eines angeschlossenen Fahrrads

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am späten Mittwochabend zwischen 21:50 Uhr und 22:55 Uhr kam es vor dem Fitnessstudio "FitX" in Mainz-Hechtsheim zu einem Fahrraddiebstahl. Der 18-Jährige schloss sein blau/schwarzes Herrenrad der Marke "CUBE" mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer an. Entwendet wurde das Rad augenscheinlich mitsamt dem Schloss. Ein bisher unbekannter Zeuge informierte den jungen Mann darüber, eine Person mit einem passenden Fahrrad die Alte-Mainzer-Straße in Richtung Oberstadt wegfahren gesehen zu haben. Eine Personenbeschreibung zu dem Tatverdächtigen liegt nicht vor. Wer Hinweise zu der Tat geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer 06131-654310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell