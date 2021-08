Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ergänzung zum Brand einer Lagerhalle für Shisha-Zubehör

Mainz-Hechtsheim (ots)

Wie die Feuerwehr Mainz in ihrer Pressemitteilung von Samstag, dem 14.08.2021 bekannt gab, kam es an diesem Tag um die Mittagszeit in der Nikolaus-Otto-Straße in Mainz-Hechtsheim zu einem Brand einer Lagerhalle. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben zwischenzeitlich als Brandursache eine achtlose Handlung einer Person aus dem persönlichen Umfeld des Geschädigten. Gegen diese wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

