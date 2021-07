Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung: Mutmaßlichen Sprayer ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag sprühten Jugendliche im Hof der Stiftskirche Graffiti. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei. Zunächst entkamen die mutmaßlichen Täter unerkannt. Am Tatort sicherten die Beamten Spuren. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Dem 14-Jährigen wird Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Ermittlungen nach mutmaßlichen Komplizen dauert an. |erf

