POL-PPWP: Paketzusteller von Dieb und Vandalen überfallen

Ein Paketzusteller ist am Donnerstag in der Slevogtstraße bestohlen worden. Als er dem Dieb nachrannte, versammelten sich vier bis sechs Männer um seinen Lieferwagen. Sie beschädigten das Fahrzeug.

Kurz vor 13 Uhr lieferte der 30-Jährige Warensendungen aus. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und weiterfahren wollte, öffnete ein Unbekannter die Beifahrertür. Der Mann griff in das Fahrzeug und schnappte sich das Mobiltelefon des Fahrers. Mit seiner Beute rannte der Dieb davon. Der 30-Jährige nahm die Verfolgung auf - erfolgreich. Er bekam sein Handy zurück. Dem Dieb gelang allerdings die Flucht. Zurück an seinem Fahrzeug, musste der 30-Jährige feststellen, dass sich etwa vier bis sechs Männer um sein Auto versammelten. Als der Paketzusteller losfuhr, schlug und trat die Horde gegen den Lieferwagen. Sie beschädigten eine Seitenscheibe. Den Schaden schätzt die Polizei derzeit auf mindestens 750 Euro. Die Täter ergriffen die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Vandalen und dem Dieb aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

