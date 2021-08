Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aussprache wird handgreiflich

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr kam es in der Canisiusstraße in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und vier Frauen. Der 44 -Jährige und die Damen im Alter zwischen 18 und 44 Jahren waren sich persönlich bekannt und wollten ein klärendes Gespräch führen. Hierbei kam es zum Streit, der in einer Rangelei endete. Zwei der Frauen wurden leicht verletzt, mussten nach einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst aber nicht weiter medizinisch versorgt werden.

