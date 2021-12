Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Flüchtiger Pkw-Fahrer nimmt beim Abbiegen auf die Auffahrt der A61 die Vorfahrt

Viersen (ots)

Am Freitagabend um 18:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Brabanter Straße in Viersen-Dülken. Der unfallverursachende Pkw-Fahrer eines Kleinwagens bog von der Brabanter Straße links auf die A61 Auffahrt in Fahrtrichtung Koblenz ab. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt des entgegenkommenden Pkw. Der 49-Jährige Viersener Fahrer dieses Pkw musste, um eine Kollision zu vermeiden, stark abbremsen und dem abbiegenden Pkw ausweichen. Einen Zusammenstoß beider Pkw konnte er verhindern. Durch dieses Manöver schleuderte der Ellbogen seines Sohnes, welcher auf der Rückbank saß, gegen die Seitenscheibe des Pkw. Diese zerbrach anschließend. Der Der 49-Jährige sowie sein 22-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in Richtung Koblenz. Der flüchtenden Pkw wird als schwarzer Kleinwagen beschrieben. Hinweise auf Auto, Kennzeichen oder Person des flüchtenden Fahrers bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (1062)

