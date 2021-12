Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich- Schiefbahn: Pedelecfahrer stürzt beim Überfahren einer Fräskante

Willich- Schiefbahn (ots)

Am Montagmittag um 12:55h ist es in Schiefbahn auf der Straße Knickelsdorf in Richtung Seidenweberstraße zu einem Alleinunfall eines 69-jährigen Pedelecfahrers aus Willich gekommen. Dieser fuhr über eine Fräskante auf der Fahrbahn, deren Höhe er möglicherweise falsch einschätzte. Er verlor die Kontrolle über sein Pedelec, sodass er stürzte. Der Willicher verletzte sich dabei leicht an der Hand und dem Knie. /cb (1065)

