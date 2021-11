Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Overhetfeld: Tageswohnungseinbrecher hebeln Fenster auf

Niederkrüchten-Overhetfeld (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 16.30 und 18.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Asternstraße in Overhetfeld ein. Über ein Fenster, das die Täter aufhebelten, kamen sie in Haus und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken. Die Rufnummer lautet: 02162/377-0. /wg (997)

