Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrügerische Handwerker

Erkelenz (ots)

Am Freitag, 8. Oktober, klingelten gegen 8.30 Uhr zwei Unbekannte an der Haustür eines 81-jährigen Mannes aus Erkelenz. Sie gaben an, Mängel am Dach des Hauses festgestellt zu haben und baten ihm an, diese gegen Zahlung einer vierstelligen Summe zu beheben. Der Senior stimmte zu. Nachdem die Männer einige Zeit vorgeblich am Dach gearbeitet hatten, entrichtete der 81-Jährige die Bezahlung und die Männer verließen gegen 11.30 Uhr zu Fuß das Grundstück. Später musste der Erkelenzer feststellen, dass an seinem Dach lediglich mit Gips gearbeitet worden war.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Unbekannten. Der Wortführer war etwa 35 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß. Er hatte dunkles Haar, ein offenbar westeuropäisches Erscheinungsbild und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer Handwerkerhose und einem Pullover in dunkler Farbe. Der zweite Mann war etwa 25 Jahre alt und ebenfalls ungefähr 170 Zentimeter groß. Auch er wirkte westeuropäisch, sprach akzentfrei und trug eine Handwerkerhose mit dunklem Pullover. Der Tatort lag im Bereich der Roermonderstraße. Die Männer entfernten sich zu Fuß in Richtung Nordpromenade/Ziegelweiher.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Es besteht auch die Möglichkeit Informationen online über das Hinweisportal der Polizei weiterzugeben. Dieses ist über die Website der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell