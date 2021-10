Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung an Waldkindergarten

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Zwischen 15 Uhr am Freitag, 8. Oktober, und 11 Uhr am Samstag, 9. Oktober, haben Unbekannte auf dem Gelände des Waldkindergartens im Bereich der Straße In der Gehölde einen Schaukasten sowie eine Dachplane beschädigt.

