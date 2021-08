Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Odenkirchen: Versuchter Raub - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Durch einen Faustschlag ins Gesicht hat am Samstag, 7. August, in Odenkirchen-Mitte ein noch unbekannter Mann einen 44-Jährigen versucht zu überwältigen, um sein Portemonnaie zu rauben.

Gegen 15.35 Uhr befand sich der 44-Jährige laut eigenen Angaben an der Wiedemannstraße in der Nähe des Friedhofs, um dort eine Pause einzulegen. Er stand draußen, neben seinem Auto, als ein ihm fremder Mann mit erhobenen Fäusten auf ihn zukam, ihn beleidigte und sein Portemonnaie verlangte. Der 44-Jährige weigerte sich, woraufhin der Unbekannte ihn mit der Faust ins Gesicht schlug. Doch sein Opfer wehrte sich und schlug zurück - und damit den Täter in die Flucht. Er lief ohne Beute in unbekannte Richtung davon.

Der Geschädigte trug eine Gesichtsverletzung davon, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Polizei fahndete bislang ohne Erfolg nach dem Täter, der als circa Anfang 20, 1,70 bis 1,75 Meter groß und drahtig beschrieben wurde. Er trug eine Kappe und eine blaue Jeanshose. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell