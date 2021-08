Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Einbruch am Schmölderpark

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Samstagmorgen, 7. August, gegen 4.50 Uhr in eine Wohnung an der Diltheystraße im Stadtteil Schmölderpark eingebrochen und haben Lebensmittel und Elektroartikel entwendet.

Indem sie über eine Mauer kletterten gelangten die Täter in den Garten des Mehrfamilienhauses, von wo aus sie die halb heruntergelassenen Rollläden einer Erdgeschosswohnung hochstemmten. Sie betraten die Wohnung und stahlen Elektronikartikel und Lebensmittel.

Die Wohnungsbewohnerin, die sich zum Zeitpunkt des Einbruchs schlafend in ihrem Schlafzimmer befand, wurde durch die Geräusche wach. Als sie nach dem rechten sah und das Licht im Wohnbereich einschaltete, hatten sich die Einbrecher bereits wieder entfernt. Sie wählte daraufhin den Notruf.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, doch den Tätern gelang es, unerkannt zu fliehen. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell