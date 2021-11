Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Staubsauger entwendet - Pkw gestohlen - Diebstahl aus Pkw - Einbruch in Firmengebäude

Staubsauger entwendet

Fulda - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstagabend (04.11.) bis Sonntagvormittag (07.11.) einen Staubsauger aus einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenmühlenstraße. Wie die Täter in die Räumlichkeiten gelangen konnten, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Pkw gestohlen

Fulda - In der Nacht auf Dienstag (09.11.) stahlen Unbekannte in der Görresstraße einen grauen BMW X3 mit dem Kennzeichen FD-PU 314. Das Fahrzeug im Wert von circa 35.000 Euro stand im Hof eines Einfamilienhauses.

Diebstahl aus Pkw

Fulda - Unbekannte brachen am Dienstag (09.11.), zwischen 6.45 Uhr und 17.05 Uhr, in der Pacelliallee einen weißen Audi A1 auf. Die Täter schlugen dazu eine Scheibe ein und stahlen den Aschenbecher. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden.

Einbruch in Firmengebäude

Fulda/Besges - In der Kruppstraße brachen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (10.11.) in ein Firmengebäude ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Büroräume. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und hinterließen 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

