Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath - Vinkrath: Einbrecher erbeuten bei drei Einbrüchen Schmuck und Bargeld

Grefrath - Vinkrath (ots)

Am Dienstag zwischen 07:40 Uhr und 21:00 Uhr stiegen der oder die unbekannten Tatverdächtige in Grefrath in drei freistehende Einfamilienhäuser. Diese befinden sich im Ortsteil Vinkrath in räumlicher Nähe zueinander. In allen Fällen hebelten die Tatverdächtigen, vom Garten im rückwärtigen Bereich der Häuser, Fenster oder Terassentüren auf. Alle Wohnobjekte wurden komplett durchsucht. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Feststellungen über die Rufnummer 02162/377-0./cb (1071)

