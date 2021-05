Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: versuchter Trickdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 71-jähriger Mann wurde am Mittwoch, 05.05.2021, gegen 09.40 Uhr, auf dem unteren Parkdeck am Rathausplatz von einem Unbekannten angesprochen. Der Unbekannte habe ein Problem mit seinem Auto und fragte den 71-Jährigen nach dessen Mitgliedschaft in einem Automobilclub. Der 71-Jährige suchte in seiner Geldbörse nach seiner Mitgliedskarte. In diesem Moment griff der Unbekannte in das Geldscheinfach. Der 71-Jährige konnte seine Geldbörse noch rechtzeitig an sich nehmen und so eine Wegnahme der Geldscheine verhindern. Der unbekannte Mann sei etwa 40 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover. Er hatte eine schwarze Basecap auf und trug eine getönte Brille. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können.

